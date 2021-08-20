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即市新聞

20/08/2021 12:02

《魚缸博客》中電信（７２８）估值低廉，現價小注買入跟Ａ股彈！

　　《魚缸博客》魚缸繼續飛流直下三千尺，新經濟佬繼續插，搞到成個魚缸陪他們插，認真無
癮。不過，博客估計總有人手痕，想買下魚毛博下反彈，不過要買都買些少穩陣之選，博客建議
大家可以留意下中電信（００７２８），不過記得小注！
　　以純業務去講，電訊業務好似收電話費其實就唔洗特別大憧憬啦，因為神州市場一早三分天
下，阿爺仲要求電信公司實行「提速降費」！然而，公司今日正式回Ａ掛牌，提到將來會實施精
準投資，加大於ＩＤＣ、雲、ＩＣＴ等產業數字化業務，屬於阿爺未來大力支持的業務，值得未
來睇高一線。
　　摩根大通發表研究報告，就話公司管理層預期未來兩至三年收入及純利將有雙位數增長，資
本開支與銷售比率將降至２０％以下，而淨利潤及股本回報率最少達至平穩。該行指估值僅相當
於預測市賬率０﹒５倍，相信其被市場嚴重低估，較Ａ股（滬：６０１７２８）打五折。該行將
其２０２１及２０２２年盈利預測分別升１５巴仙，目標價由４﹒５銀升至５銀，去反映近期勢
頭強勁及管理層指引好過預期，維持「增持」評級。
　　估值方面，博客都覺得低估。首先預測市盈率僅８倍，預測巿盈率距離中位數有１﹒６標準
差；預測巿賬率亦只有０﹒５１倍，較中位數０﹒７倍低。
　　再者，目前Ａ股（滬：６０１７２８）自己炒高一成九仲要停埋牌，當魚缸跌少可以博跟Ａ
股反彈下都唔出奇！
　　博客建議現價少注買入，目標３銀先，但收穿２﹒７銀要走佬！
　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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