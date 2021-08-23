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即市新聞

23/08/2021 12:00

《魚缸博客》寶龍地產見增長且基本面較佳，可於６﹒１小注買入！

　　《魚缸博客》如果大家一早減咗貨，就相信就有ｃａｓｈ趁依家撈下魚毛，今次博客就建議
大家可以撈下內房魚毛短炒，就係寶龍地產（０１２３８）！
　　內房股固然屬於打壓風眼股，不過總有優秀公司，待打壓氣氛過後，最後嘅一批公司自然跑
出。
　　寶龍地產博客覺得內房中算係較優秀一批。首先，公司中期「三道紅線」繼續保持綠檔，完
全符合中央要求。中期純利按年增長７６％，至３９億元（人民幣．下同）；收入約２０７億元
，升２１％。業績去望當然非常優秀，仲要夠細間保持到增長，增長前景較其他巨型內房更值得
憧憬。
　　大行方面，摩通最近認為，發展商信貸風險目前正有序下降，估計利潤率料會於今年見底，
政策前景變得更清晰，較偏好具防守性發展商。當中看好寶龍、龍湖（００９６０）、融創（０
１９１８）、潤地（０１１０９）及世茂（００８１３）等。
　　估值當然都好平。預測巿帳率為０﹒４９倍，非常接近０﹒４倍嘅近５年中位數；預測股息
率約１０﹒９７巴仙，呢Ｄ低位低吸收息未為不可。
　　博客建議調整至６﹒１銀小注買入，目標７銀先，跌收６銀就要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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