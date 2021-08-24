《傳聞》東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊

《傳聞》東莞農村商業銀行今年４月遞交上市申請，市場消息指，公司計劃在本周尋求通過

上市聆訊，初步計劃集資１０億美元（折合約７７﹒６億港元）。

另據悉，日前通過上市聆訊的海倫司國際正在進行預路演，計劃集３億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動