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即市新聞

24/08/2021 12:03

《魚缸博客》嗶哩嗶哩多元拓展遊戲以外業務，企穩５００元買得過

　　《魚缸博客》呢兩日魚缸終於有得升，雖然升唔多都係淡友偏強，但係有得升好過無得升！
科技股呢兩日都有得回升，博客今日就同大家睇吓嗶哩嗶哩（０９６２６）。
　　嗶哩嗶哩上星期四就公布半年業績，上半年淨虧損擴大至２０﹒２４億元（人民幣．下同）
，去年同期虧損為１１﹒０２億元。
　　雖然就咁睇係麻麻，但係公司增值服務同電商方面嘅營業增長就幾唔錯。整體淨營業額總額
按年升７０﹒２％至８３﹒９６億元，當中增值服務按年升９３﹒４％至３１﹒３１億元，廣告
按年升２１３﹒４％至　１７﹒６３億元，電商及其他按年升２１０﹒９％至１０﹒９７億元。
　
　　整體嚟講，雖然遊戲業務增長減慢至只有０﹒２％，但係公司都積極開拓其他方面收入，好
似增值服務方面就包括大會員、直播服務等等嘅付費用戶數量都有增加。公司都講到，虧損主要
係由於推廣的應用程序同品牌渠道營銷開支增加，同樣反映公司正開拓遊戲以外方面業務。
　　大行方面，雖然高盛將Ｂ站目標價由１０８２港紙降至９４５港紙，但就提到公司用戶基礎
擴張同變現能力改善，會帶來潛在上行動力，所以維持「買入」評級。另外德銀都睇好Ｂ站嘅多
元化變現能力，指出Ｂ站年輕世代覆蓋率高，首予「買入」評級，目標價８５４港紙。
　　不過，嗶哩嗶哩美股方面，阿里同騰訊都揸唔少嗶哩嗶哩美股股份，所以兩大科網升跌都好
影響Ｂ站價位。而家Ｂ站大約５６０蚊港紙水平，剛剛破１０天線，之後可能會有少少阻力，如
果可以回返少少到５００至５１０蚊港紙水平，不妨小注入手，目標睇上６００蚊港紙，但係穿
４８６蚊港紙就要走先！


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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