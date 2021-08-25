《傳聞》小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢

《傳聞》小米（０１８１０）低位承接力強。據聞小米在第四季將推出新手機，有助全球搶

佔更大市場份額，２４﹒５至２５元續可低吸。

另外，由於內地疫情整體穩定，據悉方便麵市場對比去年高增長，呈現明顯放慢，加上方便

麵原材料成本上漲，毛利也受壓。統一企業中國（００２２０）股價走弱，昨日（２４日）逆市

下跌２仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

