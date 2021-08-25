  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2021 09:01

《傳聞》小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢

　　《傳聞》小米（０１８１０）低位承接力強。據聞小米在第四季將推出新手機，有助全球搶
佔更大市場份額，２４﹒５至２５元續可低吸。
　　另外，由於內地疫情整體穩定，據悉方便麵市場對比去年高增長，呈現明顯放慢，加上方便
麵原材料成本上漲，毛利也受壓。統一企業中國（００２２０）股價走弱，昨日（２４日）逆市
下跌２仙。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2021
《神州經脈》人行著墨適度貨幣增長撐經濟　滬指兩日累彈2.5%
財經熱話24/08/2021
科指升逾半成重返十天線 ＡＴＭ市值增8400億元
財經熱話24/08/2021
【再戀新經濟】阿里終止九連跌 京東受捧成交額急增逾1.4倍
財經熱話24/08/2021
【醫療股攻略】半日逾七億淨掃醫療保健板塊　惟黃師傅籲避生科股
財經熱話24/08/2021
京東次季業績勝預期　大行下調目標價無阻股價抽升
FOCUS24/08/2021
【FOCUS】《反制裁法》臨門暫緩　顯北京持久戰考量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【etnet Bonus 賞你】Snoopy Tote Bag

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞We-Vibe Melt

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金