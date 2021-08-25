《魚缸博客》潤地估值低且國企最穩陣，調整至２６銀可做長線！

《魚缸博客》魚缸呢期反彈唔少，如果撈到科技股嘅缸友當然最好食胡先，等調整再買過！

博客今次同大家搵下內房嘅短炒！博客就幫大家搵到潤地（０１１０９）！

一講到內房，大家當然走夾唔抖，因為阿爺都講「房住不吵」都成幾年，自然不停出政策打

壓樓價升幅。不過相關消息已經講咗好耐，亦都令整體板塊高位跌三成以上。而資金係香江魚缸

非常鍾意輪動，相信總會輪動到內房短炒下！

何解？博客當然唔係話搏而家買會反彈一倍，不過現階段嘅低位買些少，博反彈一至兩成唔

好話無可能，因為始終估值真係非常低，就算收下息都好！

宏觀去講，魚缸資金唔敢買內房都係恆大（０３３３３）事件影響，不過當事情處理好，部

分資金一定會重新流入行業，始終派高息，資金都會吼下！

好簡單，點解要選擇潤地（０１１０９）呢？首先，公司屬於國企，負債盤數應該好睇，相

信「三條紅線」一定完美達標。其次，估值已經非常低廉。預測巿賬率約０﹒６５倍，其近４年

嘅中位數約１倍；預測巿盈率約５﹒４倍，其近４年嘅中位數約７﹒８倍；預測股息率亦達６厘

，真係買些少做價值投資都唔錯！

博客建議約２５至２６銀買，不設走佬價，短線上望３１銀先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

