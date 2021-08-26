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即市新聞

26/08/2021 09:00

《傳聞共賞》中國外運受惠跨境電商，新能源車帶動銅需求

《傳聞共賞》　　中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升
　　　　　　　　新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念

《昔日傳聞》　　科網股空倉回補，內地保險收入續低增長
　　　　　　　　小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢
　　　　　　　　東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊
　　　　　　　　中升受益二手車市場壯大，醫藥集中採購範圍擴
　　　　　　　　券商股財富管理業務增長快，鋰材料價格升勢持續
　　　　　　　　外資醞釀加碼Ａ股，資金流入內地電力股避險
　　　　　　　　衍生產品成港交所新亮點，商埸銷售雙位數增長
　　　　　　　　保誠香港裁員約２００人，主要為後勤職位
　　　　　　　　公司回購股份力抗沽盤，鐵礦石跌價有利鋼鐵行業毛利
　　　　　　　　半導體產能持續滿負荷，金蝶（００２６８）業務轉型見效
　　　　　　　　換馬盤力吸中資券商股，港交所（３８８）互聯互通收入增
　　　　　　　　期指大戶好淡對撼，招商銀行財富管理收入升
　　　　　　　　英國私募基金傳放售卓佳，意向價介乎１１７億元１５６億
　　　　　　　　美因基因申港上市，初步擬集資２３億元
　　　　　　　　薩摩耶數科赴港上市最快本月遞申請，初步擬集資３９億元
　　　　　　　　美國科技股基金續減倉，中電信（０７２８）開展６Ｇ部署
　　　　　　　　中國新源車銷售續增，航運運費有回調壓力
　　　　　　　　基金增持匯控（００００５），全球車載ＩＧＢＴ需求增
　　　　　　　　內地推動新能源儲電建設，水泥業淡季進入尾聲
　　　　　　　　小紅書開展新一輪融資，估值將逾７８０億元
　　　　　　　　中國化肥連番漲價，內地電訊股資本開支放慢
　　　　　　　　基金大戶減持芯片股，暑期電影票房不樂觀
　　　　　　　　資金流入中資電訊股避險，商場消費人流收復疫情失地

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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