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即市新聞

26/08/2021 12:12

《魚缸博客》銅價升，有色礦業（１２５８）業績靚仔短線有得炒

　　《魚缸博客》呢輪魚缸都係２５０００至２６０００上落，大家入市都唔敢耐，有得賺就好
走嚕！博客今日就同大家睇吓中國有色礦業（０１２５８）。
　　首先睇吓外圍先，原來銅價呢排都有唔錯升幅，倫敦金屬交易所期銅由今個星期初報每噸９
０８６﹒５美金到上日收報每噸９３６９美金，升高咗３％。因為呢輪升浪，帶挈同行江西銅業
（００３５８）今個星期都升多咗超過１成。
　　有分析師就講到，因為銅可以用係建築同電力領域，好多原本用化石燃料領域都逐漸電氣化
，所以銅需求量嚟講都係有增無減。另外因為中國內地水災後重建，水泥股同建材股板塊未來半
年都係睇高一線。
　　睇返中國有色礦業價位今個星期都比較平穩，無江西銅業升幅咁勁。不過市盈率方面１２倍
左右，低過江西銅業嘅１９倍。
　　嚟緊過兩日中國有色礦業會出業績，上個月公司有發過盈喜，預計半年純利賺超過２億美金
，較同期賺多超過７倍，主要原因都係銅價同比大幅增加，以及新投產項目產能釋放，銅產品產
量同比大幅增加。早幾日公司都公布咗附屬公司喺剛果剛波夫主礦體探建結合項目，啟動全流程
帶料試車，並使用第一批礦石進行球磨機，以及其他選礦設備嘅帶料試車，標誌住項目全面進入
試生產階段。
　　所以嚟緊短線嚟講，不妨可以試吓炒業績，現價入短線可以睇上４銀，穿３﹒１銀就走先好
啲！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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