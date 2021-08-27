《傳聞共賞》華潤電力加速可再生能源；賽晶科技力拓ＩＧＢＴ

《傳聞共賞》 金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（００８３６）加速可再生能源

賽晶科技（００５８０）力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉（０９６３３）推多元產品



《昔日傳聞》 中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升

新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念

科網股空倉回補，內地保險收入續低增長

小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢

東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊

中升受益二手車市場壯大，醫藥集中採購範圍擴

券商股財富管理業務增長快，鋰材料價格升勢持續

外資醞釀加碼Ａ股，資金流入內地電力股避險

衍生產品成港交所新亮點，商埸銷售雙位數增長

保誠香港裁員約２００人，主要為後勤職位

公司回購股份力抗沽盤，鐵礦石跌價有利鋼鐵行業毛利

半導體產能持續滿負荷，金蝶（００２６８）業務轉型見效

換馬盤力吸中資券商股，港交所（３８８）互聯互通收入增

期指大戶好淡對撼，招商銀行財富管理收入升

英國私募基金傳放售卓佳，意向價介乎１１７億元１５６億

美因基因申港上市，初步擬集資２３億元

薩摩耶數科赴港上市最快本月遞申請，初步擬集資３９億元

美國科技股基金續減倉，中電信（０７２８）開展６Ｇ部署

中國新源車銷售續增，航運運費有回調壓力

基金增持匯控（００００５），全球車載ＩＧＢＴ需求增

內地推動新能源儲電建設，水泥業淡季進入尾聲

小紅書開展新一輪融資，估值將逾７８０億元

中國化肥連番漲價，內地電訊股資本開支放慢

基金大戶減持芯片股，暑期電影票房不樂觀

資金流入中資電訊股避險，商場消費人流收復疫情失地



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

