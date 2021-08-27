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即市新聞

27/08/2021 09:01

《傳聞》金川銅鈷礦有價；華潤電力加速可再生能源

　　《傳聞》金川國際（２３６２）除了傳出有財團洽商入股之外，據悉，在非洲擁有多個銅鈷
礦權益，還正在物色投資機會。
　　另外，華潤電力傳加大可再生能源建設，包括風電、光伏發電與儲能項目，預期未來數年可
再生能源佔比超逾５０％。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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