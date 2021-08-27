《傳聞》賽晶科技力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉推多元產品

《傳聞》賽晶科技（００５８０）力拓ＩＧＢＴ絕緣閘雙極電晶體項目（可應用新能源車）

，ＩＧＢＴ模塊生產線計劃年內量產。

另外，農夫山泉（０９６３３）持續推出蘇打氣泡水等新飲料產品，支持業務保持增長。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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