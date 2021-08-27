《魚缸博客》萬國數據（９６９８）跌到殘，業績符合預期炒反彈！

《魚缸博客》大隻科技股基本上都跌到殘晒，但依然無人敢入市，皆因唔知阿爺幾時再出招

、點出招、同埋招數傷害有幾深。不過，總有一兩隻風險低小小又被人低估，其中博客就睇好萬

國數據（０９６９８）啦！

科指股入面佢都算市值大，巔峰時期佢見過１１８﹒７銀，市值高達１７７４﹒５７億港紙

，不過而家股價對半，市值都剩返８１１億咁上下，下跌主因就梗係受到一種科技股拖累，佢又

係科指入面比較大隻，基金大大力出貨。

不過最近出業績，營收按年升近四成，符合市場預期，但係就錄得擴大虧損３﹒２５億人仔

，虧損主因係因為項目收購帶來嘅管理費用和利息支出增加，以及新增項目爬坡帶來嘅折舊攤銷

增長所致。而公司預計全年收入係７７至８０億人仔，目前第二季完成融資４７億，公司現金流

高達１２３億人仔。

公司業績唔差，加上咁高現金流，應該預備有大動作。你會問，數據中心有乜咁把炮呢？雲

業務本身已經係目前市場大藍海，個個都等住開發；其次就係物聯網同車聯網，而家中國積極開

發電動車，自動駕駛就需要一個穩定嘅數據中心控制車聯網，而內地物聯網已經成熟飽和，不過

外地就似乎唔太足夠，博客覺得公司想係全世界都開設數據中心，迎合大數據潮流。

所以話，目前呢個５０幾蚊股價真係低無可低，加上佢係科技股入面屬「硬件類」公司，唔

使吹噓估值，總之搵幾多錢就係反映公司實力，所以博客係睇好長線持有，只要低過６０蚊就可

以分注逢低買入，超過６０蚊就死渣等佢起飛，反正捱過呢輪低潮，博客有信心佢就係反彈最快

同最勁嘅股份！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

