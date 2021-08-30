《傳聞》友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港

《傳聞》友邦保險（０１２９９）股價表現堅挺，上周五（２７日）逆市上升１﹒３元。據

聞友邦保險積極拓展內地市場，多個省份作為優先拓展目標，支持股價持續呈強。

另外，美國持續針對中概股之下，據聞有中概股醞釀退市，然後回港上市，港交所

（００３８８）將迎來大型上市集資活動。港交所在４６０至４８０元續可低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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