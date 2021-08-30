《魚缸博客》港華燃氣（１０８３）估值落後，可於５﹒５銀吼入！

《魚缸博客》呢期見魚缸只要唔大跌，資金就繼續炒強勢板塊，新能源當然好興奮。今次博

客就看中港華燃氣（０１０８３）！

首先望下業績先。公司上半年股東應佔溢利為７﹒７８億元，按年增長３４巴仙；每股盈利

２６﹒２１仙；不派中期股息。期內，營業額按年增長４０巴仙至７７﹒７２億元。燃氣銷售量

升３２巴仙至７２﹒６１億立方米。業績當然超預期，因市場預期公司全年大約賺多１６巴仙。

有大行都看好公司。大摩話預料，受燃氣需求、延伸業務增長及來自上海燃氣的新增盈利推

動，預料集團在２０２１－２０２３年盈利將有１６巴仙的複合年均增長率。該行給予其「增持

」評級，目標價６元。

再者，買股票係買趨勢，見成個新能源板塊繼續處於上升趨勢，當然要繼續投入落去，博客

覺得最忌買弱勢股啦！

估值都相當便宜！預測市盈率僅９倍，較自２０１７年的中位數１０﹒９倍為低；加上預測

市賬率同巿銷率均低於中位數，以估值而言絕對抵買！

博客建議約５﹒５銀買入，目標價７﹒５銀，但跌穿４﹒８銀要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

