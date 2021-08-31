《傳聞》內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁

《傳聞》由於產能規模擴大與技術進步，據悉內地動力電池價格與利潤率持續下降，相關也

受到一定壓力。天能動力（００８１９）昨日（３０日）急挫２２％，走勢持續偏弱。

另外，為配合碳達峰與碳中和，據悉內地電解鋁增產有限，有利價格高位運行，加上光伏用

鋁需求增加，利好中國鋁業（０２６００）下半年業績表現。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！

► 立即行動