《魚缸博客》奈雪的茶（０２１５０）開高端新線，盈利能力再提升

《魚缸博客》重磅科技波幅咁大，入場費又高，每日睇住佢上落幾巴仙又會無咁一大舊，博

客今日就同大家坐低飲杯嘢，睇吓隻奈雪的茶（０２１５０）。

望遠吓份業績，齋睇帳面就唔係好靚，中期虧損繼續擴大到４３﹒２１億，不過集團就解話

，虧損擴大主因係可轉換可贖回優先股的公允價值變動虧損４３﹒２９億元，調整之後係轉虧為

盈４８２０萬元，總收入都增加八成。另外２０２１上半年經營利潤率達１９﹒２％，已經比２

０２０年全年升高７％。

另外２０２１年，奈雪的茶新開主打稍為高端嘅品牌「奈雪ＰＲＯ茶飲店」，集團指奈雪Ｐ

ＲＯ茶飲店更有利於以更少的店員高效運營，以較低的前期投入和具成本效益的方式迅速加密，

不僅可以進入購物中心，還可進入高級寫字樓、住宅社區等符合高端生活方式品牌定位。ＰＲＯ

茶飲店比標準茶飲店嘅盈利能力都較為高，上半年ＰＲＯ茶飲店數量比去年底增加７８間。

大行方面，摩通就指奈雪的茶係內地第二大高端連鎖茶店品牌，市佔率有１８﹒９％，預料

回本期將會加快，毛利率亦較火鍋店及咖啡店高，預期經營利潤率到２０２３年將增至１０％。

摩通首予奈雪的茶「增持」評級，目標價１５元。

博客就保守少少，建議回落到１０﹒５元水平買入，目標試吓１２元，穿９﹒１就要走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

