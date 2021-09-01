《傳聞》本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念

《傳聞》市場消息稱，內地本土運動品牌市場佔有率持有上升，持續領先國際品牌，支持李

寧（０２３３１）股價再創新高，昨日上升３％，短期強勢持續。

上海電氣（０２７２７）股價反覆回升。據悉上海電氣投資多佪儲能項目，成為股份投資亮

點之一，可在２﹒１至２﹒２元收集，短期目標價為２﹒４元至２﹒５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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