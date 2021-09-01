《傳聞》金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉

《傳聞》由基金經理Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ主理的家族辦公室Ａｒｃｈｅｇｏｓ今年初多隻

主要持股急跌，高槓桿投資引發投行連環斬倉，數家投行都虧損數以十億美元計。市場消息指，

香港金管局和證監會正研究機制，追蹤投行和基金高度集中持股風險，預防Ａｒｃｈｅｇｏｓ式

斬倉在香港發生。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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