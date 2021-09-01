《魚缸博客》蒙牛中期表現好且走勢佳，可於４４銀吼入！

《魚缸博客》呢期博客睇中蒙牛（０２３１９），大家可以留意下！

首先，公司份業績表現超預期。公司中期純利２９﹒４７億銀人民幣，升約１﹒４３倍。收

入約４５９億銀，升約２２巴仙，液態奶業務收入同比增長２１﹒１巴仙，冰淇淋業務升約３５

巴仙，奶粉業務收入同比上升１１﹒６巴仙。

公司基本面好就一定，同大家望下其他數據。２０２１年上半年，公司整體收入４５９﹒１

億銀按年上升２２﹒３巴仙，銷量增長約１６巴仙，產品組合升級持續推進，中高端產品銷售增

長強勁，增速超過行業平均水平。部分產品市場份額擴大，並取得市場第一。４項業務都表現理

想，液態奶收入、冰淇淋收入、奶粉收入及其他產品收入，均見可觀增長！

大行亦睇好公司。摩通話蒙牛７月上調平均售價，緩解成本壓力，睇好下半年利潤率前景更

好；認為其產品需求將更具彈性且能見度更高，可於疫情期間保持銷售能力，且行業監管風險相

對較低，續為消費行業的「增持」首選，該行將目標價由５３﹒５銀升至５４﹒５銀，維持「增

持」評級。

博客亦好留意ＣＣＡＳＳ的走勢，當中貨源開始重新逐步集中，市場參與者亦開始減少，屬

於利好訊號！

技術方面，股價突破成交量密集區頂，目前於阻力位整固，倘以大成交突破三角形頂部，升

勢料可持續。博客建議４４銀買入，目標５０銀，收穿４１銀走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

