  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2021 11:57

《魚缸博客》蒙牛中期表現好且走勢佳，可於４４銀吼入！

　　《魚缸博客》呢期博客睇中蒙牛（０２３１９），大家可以留意下！
　　首先，公司份業績表現超預期。公司中期純利２９﹒４７億銀人民幣，升約１﹒４３倍。收
入約４５９億銀，升約２２巴仙，液態奶業務收入同比增長２１﹒１巴仙，冰淇淋業務升約３５
巴仙，奶粉業務收入同比上升１１﹒６巴仙。
　　公司基本面好就一定，同大家望下其他數據。２０２１年上半年，公司整體收入４５９﹒１
億銀按年上升２２﹒３巴仙，銷量增長約１６巴仙，產品組合升級持續推進，中高端產品銷售增
長強勁，增速超過行業平均水平。部分產品市場份額擴大，並取得市場第一。４項業務都表現理
想，液態奶收入、冰淇淋收入、奶粉收入及其他產品收入，均見可觀增長！
　　大行亦睇好公司。摩通話蒙牛７月上調平均售價，緩解成本壓力，睇好下半年利潤率前景更
好；認為其產品需求將更具彈性且能見度更高，可於疫情期間保持銷售能力，且行業監管風險相
對較低，續為消費行業的「增持」首選，該行將目標價由５３﹒５銀升至５４﹒５銀，維持「增
持」評級。　　
　　博客亦好留意ＣＣＡＳＳ的走勢，當中貨源開始重新逐步集中，市場參與者亦開始減少，屬
於利好訊號！
　　技術方面，股價突破成交量密集區頂，目前於阻力位整固，倘以大成交突破三角形頂部，升
勢料可持續。博客建議４４銀買入，目標５０銀，收穿４１銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/09/2021
【上海特寫】上海建國際金融中心有新目標　三大優勢迎戰香港星洲
開市Good Morning01/09/2021
熊麗萍：科技股監管漸明朗化　騰訊上望515元
中國故事31/08/2021
《神州經脈》PMI跌至年半低　中美會面談氣候　滬指月升逾4%
財經熱話31/08/2021
【月結－富貴與共】監管 業績來襲 八月港股微跌83點
財經熱話31/08/2021
《美團點評》美團交叉銷售推動重估 技術形態有望反彈
財經熱話31/08/2021
傳遭銀保監調查房地產投資　平保股價跌逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金