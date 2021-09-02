《傳聞》來港易快推出，料率先在廣東推行

《傳聞》香港和內地的疫情，都已平靜下來，市場消息指，廣東省以外的「回港易」計劃，
港府將盡快恢復；針對內地客的「來港易」計劃，也快率先在廣東推出。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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