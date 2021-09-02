《魚缸博客》贛峰頂背馳兼穿頭破腳，１４０銀附近先好博入

《魚缸博客》呢輪金融市場處於敏感時期，美軍倉促撤出阿富汗，搞到一鑊粥！鮑威爾喺Ｊ

ａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會嘅講話又極其鴿派，莫非想博連任？博客就估，拜登倉促撤軍

係希望將精力放番喺美國本土經濟上，始終依家美國仍然受疫情影響，每日新增確診人數超過１

０萬，尋日單日就增加１８４３９９個，我估佢老人家都唔會諗連任（咁老都唔會有人選啦），

最怕係出年中期選輸咗兩院，咁拜登就變咗冇牙老虎。

太遠唔講喇，近近地講下美國就業數據。尋晚ＡＤＰ公布嘅８月份私營企業就業職位增加３

７﹒４萬，少過預期嘅６０幾萬，咁就要睇吓勞工部聽日公布個咩數字喇，如果少過預期二、三

十萬，相信市場會炒聯儲局唔會咁快退市，個ＰＡＲＴＹ仲可以玩多陣。

尋晚納指雖然再創新高同收市新高，但陰陽燭出咗個「墓碑」；標普升得１點；道指就跌４

８點，美股走勢唔多對路，不論８月美國就業數據點樣，都要睇住今個月２１同２２號聯儲局議

息結果，同埋最新經濟預測，喺呢大約三星期，美股就算繼續升，我估都唔會好強，反覆居多。

港股再穿底之後，日線圖技術走勢同９ＲＳＩ呈底背馳，反彈係預咗。今朝恆指一度升過二

百幾點，之後又好似近日咁縮番轉頭，但只要守穩兩萬六，試兩萬七應該冇難度，但博客對於恆

指係咪可以破位而上有保留。

個股方面，尋日贛峰鋰業（０１７７２）Ａ股（深：００２４６０）無啦啦跌停，有內地基

金話多數只係交易層面因素，因為之前升得太快，長期而言，新能源基本面仍然強勁，前景明朗

。不過，博客從技術面睇，贛峰尋日衝高到１８５銀後整支穿頭破腳大陰燭，技術上又同９ＲＳ

Ｉ呈頂背馳，今朝股價稍為高開，最高見過１７２﹒４銀，但之後反覆下跌，最低見過１６４銀

，博客認為，咁嘅環境同技術形態，要博都等佢調整到１４０銀附近先好買，如果連日收低過１

４０銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

