《傳聞》近期中車時代電氣（０３８９８）在４４元至４６元之間好淡爭持，據悉中車時代
ＩＧＢＴ（絕緣柵雙極電晶體）產品新生產線快將量產，力攻新能車市場，現水平可續吸納。
中廣核電力（０１８１６）具追落後概念。據悉中廣核電力在建裝機穩步推進，投產後裝機
容量可增兩成，可在１﹒７５元以下低吸，目標價為１﹒９至２元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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03/09/2021 09:01
《傳聞》中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增
《傳聞》近期中車時代電氣（０３８９８）在４４元至４６元之間好淡爭持，據悉中車時代
ＩＧＢＴ（絕緣柵雙極電晶體）產品新生產線快將量產，力攻新能車市場，現水平可續吸納。
中廣核電力（０１８１６）具追落後概念。據悉中廣核電力在建裝機穩步推進，投產後裝機
容量可增兩成，可在１﹒７５元以下低吸，目標價為１﹒９至２元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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