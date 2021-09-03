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即市新聞

03/09/2021 12:05

《魚缸博客》中國太保博估值修正反彈，２３銀可吼入！

　　《魚缸博客》博客呢期留意到Ａ場資金有轉向到舊經濟股，大家不妨留意下內險股中國太保
（０２６０１）。
　　其實公司近期業績表現就一般，雖然中期純利１７３億元人民幣升約２１﹒５巴仙，保險業
務收入約２２４５億元升３﹒７巴仙；不過壽險上半年新業務價值逾１０２億元跌約９巴仙，呢
個表現當然唔收貨。
　　雖然業績係重要，不過炒魚毛唔會次次都係炒業績呢一個催化劑。首先，公司已經從高位調
整近五成，某程度都ｐｒｉｃｅ　ｉｎ咗落股價上面。呢個位置斬位夠近，會放落２１銀，所以
博個反彈有值博率；加上魚缸依家喜歡炒便宜魚毛，最起碼符合魚缸口味。
　　其二，用技術圖表去望，股價大約係２１銀呢個位大咗個雙底，短期先可以以此視為支持位

　　其三，估值相當便宜。便宜當然有原因，離唔開增長放緩同政策拖累等原因。不過博客唔係
就大家長情，所以短期博估值修正都咪話唔會。目前預測巿盈率約６倍幾，過去４年中位數為約
９﹒８倍；預測巿賬率約０﹒７３倍，過去４年中位數為約１﹒２倍，均重新回落至去年三月剛
爆發新冠肺炎個陣嘅水平。
　　其四，望下ＣＣＡＳＳ，頭三、頭五及頭十券商持貨重新集中翻，市場參與者數目開始有減
少跡象，都可以視為其中一個利好後市訊號之一。
　　博客建議約２３銀買入，目標２７銀先，但連續收穿２１銀要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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