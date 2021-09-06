《傳聞共賞》債券通南向通國慶前啟動，上石化向新材料新能源轉型

《傳聞共賞》 債券通南向通有望國慶前啟動

上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率

５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升



《昔日傳聞》 煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市

中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增

海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快

比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源

金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉

中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長

本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念

房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組

內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁

友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港

內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比

金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源

賽晶科技（５８０）力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉（９６３３）推多元產品

中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升

新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念

科網股空倉回補，內地保險收入續低增長

小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢

東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊

中升受益二手車市場壯大，醫藥集中採購範圍擴

券商股財富管理業務增長快，鋰材料價格升勢持續

外資醞釀加碼Ａ股，資金流入內地電力股避險



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

