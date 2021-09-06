  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2021 09:00

《傳聞共賞》債券通南向通國慶前啟動，上石化向新材料新能源轉型

《傳聞共賞》　　債券通南向通有望國慶前啟動
　　　　　　　　上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率
　　　　　　　　５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升

《昔日傳聞》　　煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市
　　　　　　　　中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增
　　　　　　　　海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快
　　　　　　　　比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源
　　　　　　　　金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉
　　　　　　　　中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長
　　　　　　　　本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念
　　　　　　　　房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組
　　　　　　　　內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁
　　　　　　　　友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港
　　　　　　　　內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比
　　　　　　　　金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源
　　　　　　　　賽晶科技（５８０）力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉（９６３３）推多元產品
　　　　　　　　中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升
　　　　　　　　新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念
　　　　　　　　科網股空倉回補，內地保險收入續低增長
　　　　　　　　小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢
　　　　　　　　東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊
　　　　　　　　中升受益二手車市場壯大，醫藥集中採購範圍擴
　　　　　　　　券商股財富管理業務增長快，鋰材料價格升勢持續
　　　　　　　　外資醞釀加碼Ａ股，資金流入內地電力股避險

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/09/2021
【港所減費】港交所向券商提供月費折扣及贈免費串流報價單位　張華峰冀提供更多優惠
中國故事03/09/2021
《神州經脈》北京擬建證交所　財新服務業PMI縮　滬指斷五連升
財經熱話03/09/2021
《股市一周》科技股連升兩周 港股全周升494點守20天線
財經熱話03/09/2021
看好集裝箱運費持續上漲 中遠海控擲逾百億元購船股價逆市上升
財經熱話03/09/2021
【油價急彈】中石化逆市急彈近４％　專家看好新能源轉型籲繼續揸
FOCUS03/09/2021
【FOCUS】京交所橫空出世　聰明錢也講政治
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金