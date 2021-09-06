  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2021 12:01

《魚缸博客》新能源股有短線炒燶味道，反手部署醫療龍頭！

　　《魚缸博客》魚缸則埋一邊炒新能源相關股都已經幾個月，不過博客估計短線炒作都差唔多

　　點解咁講？首先，唔少政策已經陸續推出，好似《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項
管理辦法》，以及多地政府陸續發文允許交易電價基準上浮不超過１０巴仙，而資金炒作永遠走
在股價前；加上，大行呢期不停出報告唱好，而報告通常出現時間都屬於後知後覺，所以大家要
警惕。
　　其二，今日開市初段，新能源股標的嘅好似潤電（００８３６）同東岳（００１８９）衝完
上去之後，就無以為繼。用技術圖表望潤電同東岳，如果今日升唔番多些少上去，就明顯出現射
擊之星嘅利淡後市形態，所以大家要留神！
　　不過提醒大家，如果大家低位有貨，博客唔係叫大家現階段沽清，始終潔淨能源國策為大趨
勢，相信仲要幾年炒，大家點都要留新能源股做底倉。
　　當資金短期輪動，博客就看中醫療股，始終國策依然會繼續扶持，因為民生所需，不過阿爺
會用帶量採購同醫保等政策壓價，容易令細公司淘汰；加上見今日Ａ股嘅醫療股反彈得非常厲害
，如果全日呢班Ａ場龍頭收到大陽燭，要留意係咪轉勢訊號！所以現階段博客覺得買翻些少龍頭
做底就唔錯。博客推介藥明生物（０２２６９）、微創醫療（００８５３）、百濟神州（０６１
６０）；中小型中最有潛力發圍嘅醫療股博客則首推四環醫藥（００４６０）！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/09/2021
【大灣區】橫琴合作區方案出爐　信德擁發展項目股價飆半成
開市Good Morning06/09/2021
溫傑：憂碳酸鋰價格攀升對比亞迪負面影響未完全反映　240元才考慮
財經熱話06/09/2021
【陶觀天下】非農就業驟跌　歐洲政策待變
財經熱話03/09/2021
【港所減費】港交所向券商提供月費折扣及贈免費串流報價單位　張華峰冀提供更多優惠
中國故事03/09/2021
《神州經脈》北京擬建證交所　財新服務業PMI縮　滬指斷五連升
財經熱話03/09/2021
《股市一周》科技股連升兩周 港股全周升494點守20天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金