《魚缸博客》新能源股有短線炒燶味道，反手部署醫療龍頭！

《魚缸博客》魚缸則埋一邊炒新能源相關股都已經幾個月，不過博客估計短線炒作都差唔多

。

點解咁講？首先，唔少政策已經陸續推出，好似《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項

管理辦法》，以及多地政府陸續發文允許交易電價基準上浮不超過１０巴仙，而資金炒作永遠走

在股價前；加上，大行呢期不停出報告唱好，而報告通常出現時間都屬於後知後覺，所以大家要

警惕。

其二，今日開市初段，新能源股標的嘅好似潤電（００８３６）同東岳（００１８９）衝完

上去之後，就無以為繼。用技術圖表望潤電同東岳，如果今日升唔番多些少上去，就明顯出現射

擊之星嘅利淡後市形態，所以大家要留神！

不過提醒大家，如果大家低位有貨，博客唔係叫大家現階段沽清，始終潔淨能源國策為大趨

勢，相信仲要幾年炒，大家點都要留新能源股做底倉。

當資金短期輪動，博客就看中醫療股，始終國策依然會繼續扶持，因為民生所需，不過阿爺

會用帶量採購同醫保等政策壓價，容易令細公司淘汰；加上見今日Ａ股嘅醫療股反彈得非常厲害

，如果全日呢班Ａ場龍頭收到大陽燭，要留意係咪轉勢訊號！所以現階段博客覺得買翻些少龍頭

做底就唔錯。博客推介藥明生物（０２２６９）、微創醫療（００８５３）、百濟神州（０６１

６０）；中小型中最有潛力發圍嘅醫療股博客則首推四環醫藥（００４６０）！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

