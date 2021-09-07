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即市新聞

07/09/2021 09:00

《傳聞共賞》廣汽新能源車擴大產能，長飛光纖實現自動化生產

《傳聞共賞》　　諾威健康及堃博醫療上市前推介，共籌約１４０億元
　　　　　　　　廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估
　　　　　　　　長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增

《昔日傳聞》　　債券通南向通有望國慶前啟動，最快會在本周公布詳情
　　　　　　　　上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率
　　　　　　　　５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升
　　　　　　　　煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市
　　　　　　　　中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增
　　　　　　　　海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快
　　　　　　　　比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源
　　　　　　　　金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉
　　　　　　　　中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長
　　　　　　　　本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念
　　　　　　　　房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組
　　　　　　　　內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁
　　　　　　　　友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港
　　　　　　　　內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比
　　　　　　　　金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源
　　　　　　　　賽晶科技（５８０）力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉（９６３３）推多元產品
　　　　　　　　中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升
　　　　　　　　新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念
　　　　　　　　科網股空倉回補，內地保險收入續低增長
　　　　　　　　小米（０１８１０）下季推新手機，方便麵市場放慢
　　　　　　　　東莞農村商業銀行計劃本周尋求上市聆訊

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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