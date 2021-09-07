《傳聞》諾威健康及堃博醫療上市前推介，共籌約１４０億元

《傳聞》市場消息指，生物技術股諾威健康科技及專注於介入性肺病學的堃博醫療已展開上
市前推介，分別擬集資１５億美元（約１１７億港元）及３億美元（約２３﹒４億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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