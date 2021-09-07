《傳聞》海倫司（０９８６９）中間價１９﹒７７元定價

《傳聞》市場消息指，海倫司國際（０９８６９）以招股中間價１９﹒７７元定價，預計集

資２６﹒７億元。綜合多間證券商數據，其孖展認購額近４２億元，超購１４倍。

海倫司將於周五（１０日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。



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