《傳聞》海倫司（０９８６９）中間價１９﹒７７元定價

《傳聞》市場消息指，海倫司國際（０９８６９）以招股中間價１９﹒７７元定價，預計集
資２６﹒７億元。綜合多間證券商數據，其孖展認購額近４２億元，超購１４倍。
海倫司將於周五（１０日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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