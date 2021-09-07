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即市新聞

07/09/2021 11:59

《魚缸博客》安踏（０２０２０）低位有承接，現價可跟北水入手

　　《魚缸博客》呢排魚缸穩陣返，不妨留意返啲大隻藍籌，博客今日就同大家睇吓隻安踏（０
２０２０）。
　　中國國際服務貿易交易會國際體育服務貿易發展論壇９月４日於北京舉行，會上發布《２０
２０年中國體育服務貿易發展報告》，內容講到除２０２０年受疫情影響外，２０１７年至２０
１９年中國主要體育服務貿易一直穩步上揚。中國主要體育服務貿易進出口總額為１８２﹒５億
人仔，而當中出口只係佔３﹒８２％，反映未來有相當大發展空間。
　　再睇下大行分析安踏業績，匯證分析話安踏半年業績理想，旗下ＦＩＬＡ同戶外品牌增長強
勁，認為安踏２１－２５五年計劃有好開始。匯證又認為，公司Ｄ２Ｃ業務及發展良好，利潤率
達５％。高基數之下，安踏上半年線上銷售按年仍大增超過６成，中期派息比率亦提升至３５％

　　睇返線圖方面，安踏由８月高位１９１銀到而家已跌超過３０銀。８月２７日之後股價都相
對穩陣，８月３１日、９月３日同今日，股價穿１５５銀之後都有承接。最近一星期兩日高開低
走嘅成交量都唔算高，股價再大跌可能性唔高。另外北水方面，最近一星期兩日跌都為滬市北水
淨沽成交最高，到今日上午淨買成交頭兩位係深市北水同滬市北水，北水沽盡就開始重新買貨，
為價位提供支撐。
　　而家價位１５６銀水平，博客覺得可以現價跟入，上望１７０銀，不過跌穿１５０銀就走先
好啲！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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