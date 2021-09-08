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即市新聞

08/09/2021 11:59

《魚缸博客》基建股無政策性風險，中國建築十天線可吼！

　　《魚缸博客》魚缸繼續炒細魚毛，今次博客覺得可以繼續吼基建股。
　　原因其實好簡單，首先公司唔太受魚缸氣氛影響，同魚缸相關度較低。其二，唔少基建股過
去兩星期出現連續數根大陽燭拉升且見成交大幅上升，某程度反映開始有唔少資金繼續泊入去。
無計啦，基建股基本起碼收４至５厘息，加上不論市盈率同市賬率都低得可憐；基建依然為神州
所需，又有阿爺扶持，無政策性風險，所以買基建股不失為進可攻退可守策略！
　　唔少大行亦繼續睇好相關股份。大摩預期神州地方政府專項債券嘅發行將於９月後加快，支
持今年第四季及明年初嘅建設活動，令工程及建築企業有望受惠，改善經營現金流，而充足嘅合
約訂單可以保障明年及２０２３年嘅盈利表現。
　　博客覺得中國建築（０３３１１）就較值博率。首先，用圖表去望，顯然最強勢，資金已經
話俾大家聽點選擇。其次，ＣＣＡＳＳ表現亦都較其他基建股好，見頭十券商持貨繼續集中。博
客覺得落番去十天線（約６﹒６５銀）買就穩陣些少，先上望９銀，但收穿５﹒９銀就要走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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