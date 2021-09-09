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即市新聞

09/09/2021 09:01

《傳聞》「跨境理財通」明日舉行啟動儀式

　　《傳聞》市場期待已久的「跨境理財通」快展開，市場消息指，特區政府將於周五（１０日
）下午在金鐘政府總部舉行「跨境理財通」啟動儀式，由行政長官林鄭月娥主持。據悉，除香港
外，內地包括北京、廣州等亦有相關儀式，並透過視像與港府官員互動。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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