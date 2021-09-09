《魚缸博客》中國黃金國際（０２０９９）業績靚，不妨小注跟入

《魚缸博客》今日魚缸科技股又再碌低，如果暫時未敢入手科技股，都可以同博客睇下中國

黃金國際（０２０９９）。

中國黃金上個月中出半年業績，半年純利大升至１﹒５７億美金，股價當日即時大升近１８

％。除此之外，收入由２０２０年同期的３﹒５８億美金，增加超過６成至５﹒７７億美元。礦

山經營利潤都較同期增加近３倍至２﹒０９億，總黃金產量較同期增加９％，銅產量就較同期增

加２４％。期內銷售收入５﹒７７億元，升６１％，營運收入１﹒８２億元，升４３１％。

公司就講到，疫情對營運無重大影響，公司兩個礦區均能於沒有出現中斷情況下營運同銷售

產品，亦都預期２０２１年全年黃金產量會達到２３﹒５萬盎司，銅產量會達到１﹒７７億磅。

業績靚仔，所以股價都好有支持，雖然業績當日股價即時炒高，之後都要捱沽，幸而到２１

銀５０天線附近都有支持。隨後基本因素都一直支持股價穩步向上，甚至跑贏大市。股價之後有

望繼續走上。

另外，美國經濟數據疲弱，再加上疲情反覆，左右美國聯儲局收水決定，金價短中期都比較

有支持，有利支撐黃金類股份。不過近排中國黃金都升得比較急，博客建議稍為回落番到２３銀

水平可以小注跟入，短期目標睇上２６銀，穿２１銀就要走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

