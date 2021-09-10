《傳聞共賞》金風科技風機交付增，光伏玻璃庫存減有利價格

《傳聞共賞》 恆地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖

金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張

光伏玻璃庫存減有利價格，外資部署加大押注中國股債



《昔日傳聞》 南航貨運物流業務增長快，中興（７６３）網絡設備訂單增

消費旺季紙業再現加風，內地券商收入上升

諾威健康及堃博醫療上市前推介，共籌約１４０億元

廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估

長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增

債券通南向通有望國慶前啟動，快公布詳情

上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率

５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升

煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市

中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增

海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快

比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源

金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉

中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長

本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念

房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組

內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁

友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港

內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比

金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源

賽晶科技（５８０）力拓ＩＧＢＴ；農夫山泉（９６３３）推多元產品

中國外運（５９８）受惠跨境電商，全球清潔能源比重上升

新能源車帶動銅需求，中國中冶（１６１８）具新能源概念



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

