《傳聞》市場消息稱，全球汽車芯片持續緊張，影響車企產銷，可能成為車股回落的藉口。
長城汽車（０２３３３）３１﹒５至３２元料有較大承接力。
另外，風電投資潮下，據聞金風科技（０２２０８）風電交付保持增長勢頭，加上加大自營
風電場的投資力度，對中長期業務收益有利，金風科技昨日（９日）回吐６﹒４％，可在
１５﹒５至１６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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10/09/2021 09:01
《傳聞》金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張
《傳聞》市場消息稱，全球汽車芯片持續緊張，影響車企產銷，可能成為車股回落的藉口。
長城汽車（０２３３３）３１﹒５至３２元料有較大承接力。
另外，風電投資潮下，據聞金風科技（０２２０８）風電交付保持增長勢頭，加上加大自營
風電場的投資力度，對中長期業務收益有利，金風科技昨日（９日）回吐６﹒４％，可在
１５﹒５至１６元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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