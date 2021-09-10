《傳聞》恒地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖

《傳聞》商舖交投保持平穩，市場消息指，恆地（０００１２）以２﹒２５億元，沽出香港

仔倚南商舖部分。消息指，涉共１１間舖位，因處民生地段，租戶多為民生相關，月租合共約

３３﹒４８萬元。（ｈｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

