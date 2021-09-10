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即市新聞

10/09/2021 09:01

《傳聞》恒地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖

　　《傳聞》商舖交投保持平穩，市場消息指，恆地（０００１２）以２﹒２５億元，沽出香港
仔倚南商舖部分。消息指，涉共１１間舖位，因處民生地段，租戶多為民生相關，月租合共約
３３﹒４８萬元。（ｈｌ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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