《魚缸博客》中光大水務（１８５７）食正魚缸口味，現價可吼入！

《魚缸博客》博客最近看上水務股覺得有商機，今次看中國光大水務（０１８５７）。

水資源對於人類嘅重要性不言而喻。但是由於全球人口增長、氣候變化、湖泊河流退化，地

球嘅水資源正在面臨壓力。而《聯合國世界水發展報告》（２０２１年版）重點指出，２０３０

年，全球將會面臨４０巴仙嘅水資源短缺。所以，建立和維護良好嘅供水系統係非常重要，基本

面水務股絕對唔太差。

業績方面表現唔失禮，公司中期盈利為５﹒４８億銀，按年升３６巴仙；收入按年增長４７

巴仙至３１﹒１３億銀；毛利按年升４１巴仙至１２﹒４億銀。

另外，魚缸依家鍾意炒低ＰＥ嘅公用事業股，光大水務絕對符合魚缸目前口味。

估值方面，目前預測市盈率４倍鬆啲，預測市賬率僅０﹒４４倍，其實相當便宜，要炒起空

間都可以好大！

公仔圖方面，其實呢年嘅上升趨勢非常好，目前挑戰約１﹒５銀至１﹒７銀嘅上市無耐嘅阻

力區間。近期見成交開始增加，加上即使魚缸調整股價依然非常硬淨。建議現價買入，目標價上

望招股價２﹒９９銀，但收穿１﹒５８銀走佬！不過記得少注，因為個盤好乾！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

