《傳聞共賞》內地港口碼頭大旺，銀行搶食理財通市場

《傳聞共賞》 內地港口碼頭大旺，基建帶動工程機械銷情
銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所
《昔日傳聞》 蔚來赴港上市計劃或延遲至明年
恆地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖
金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張
光伏玻璃庫存減有利價格，外資部署加大押注中國股債
南航貨運物流業務增長快，中興（７６３）網絡設備訂單增
消費旺季紙業再現加風，內地券商收入上升
廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估
長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增
債券通南向通有望國慶前啟動，快公布詳情
上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率
５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升
煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市
中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增
海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快
比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源
金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉
中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長
本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念
房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組
內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁
友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港
內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比
金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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