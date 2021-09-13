《傳聞》香港各大銀行部署搶食跨境理財通，據聞計劃推出數以百計等理財產品，有助增加
銀行收入。匯豐控股（００００５）短期弱勢是否扭轉，仍需要時間觀察。
市場消息稱，中國人民幣債券國際化提速，再有國際債券指數納入人民幣債券，進一步推高
債券通成交額，有利港交所（００３８８）收入。上周五（１０日）港交所以５０４元收市，上
升２﹒３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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13/09/2021 09:01
《傳聞》銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所
《傳聞》香港各大銀行部署搶食跨境理財通，據聞計劃推出數以百計等理財產品，有助增加
銀行收入。匯豐控股（００００５）短期弱勢是否扭轉，仍需要時間觀察。
市場消息稱，中國人民幣債券國際化提速，再有國際債券指數納入人民幣債券，進一步推高
債券通成交額，有利港交所（００３８８）收入。上周五（１０日）港交所以５０４元收市，上
升２﹒３％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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