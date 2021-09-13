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即市新聞

13/09/2021 12:01

《魚缸博客》聯想控股（３３９６）估值低業績大躍進，現價可吼！

　　《魚缸博客》阿爺重申反壟斷政策，搞到科技股又跌散，魚缸自然無運行。不過其實資金有
繼續搵魚毛炒，又唔需要過分悲觀，估計唔少基金繼續ｓｈｏｒｔ科技股，然後短線資金炒小魚
毛。博客今日就睇中聯想控股（０３３９６）。
　　首先，中期業績非常標青，純利４６﹒９１億銀人仔，按年大升６﹒３６倍，創歷史最佳半
年業績表現；期內收入２２８５﹒６５億銀，按年升近２４巴仙，是自２０１７年以來連續第９
個報告期實現增長。
　　之前公司之所以無點炒，博客估計主要因為公司主要投資於從事ＩＴ、金融服務、創新消費
與服務、農業與食品、新材料及財務投資業務。呢類公司業務分工唔清晰，估值同業績分別難以
估量同預估，所以一向唔太受歡迎。不過依家科技股同醫療股隕歿，除新能源、資源股外，魚缸
其實炒作選擇唔多。當公司業績大躍進，自然重新吸引番資金。
　　估值方面，其實平到無人有！預測市盈率僅約５倍，過去４年中位數約為８﹒６倍；預測巿
賬率得０﹒４１倍，過去４年中位數約為０﹒６倍，所以用估值望，博再炒多轉都唔出奇。
　　另外，ＣＣＡＳＳ顯示頭十位券商對其持倉集中度繼續提升，散戶參與度持續低企，博客就
幾鍾意呢種利好訊號。博客建議現價小注買入，目標望２５銀先，但收穿１５﹒６銀走佬！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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