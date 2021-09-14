《傳聞》基金狂掃礦產資源股；中國中鐵礦產收入增

《傳聞》市場消息稱，環球基金狂吸掃礦產資源股，作為對沖通脹上升風險，因而大幅推高
礦產資源股。
另外，據悉中國中鐵（００３９０）除受惠基建項目訂單增加之外，旗下銅、鈷、鉬、鉛、
鋅等礦產收入也告上升，資產價值獲得重估。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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