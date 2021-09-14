《傳聞》金蝶雲搶佔大企業市場，李寧市場份額增

《傳聞》軟件國產化帶動下，金蝶國際（００２６８）雲業務逐步搶佔大企業市場，有利保

持較快業務增長。

另，國潮之下，對李寧（０２３３１）強勢等內地體育用品品牌銷情有利，加上李寧繼續升

級門店，支持市場份額持續增加。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

