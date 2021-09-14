《魚缸博客》快手（０１０２４）價位穩定向上，１００以下有得諗

《魚缸博客》近年魚缸上上落落皆因科技股，每日ＡＴＭ升跌就主宰大市。今日博客就睇吓

一樣係科技股嘅快手（０１０２４）。

講起快手，可能就會諗起佢由２月上市起，由４００銀樓上一路碌低到６４銀嘅慘烈情況。

不過８月底出半年業績，整體好過預期；半年虧損收窄至６４７﹒９億人仔，去年同期就錄得虧

損６８０﹒９億人仔；收入３６１﹒６億人仔，較去年同期升４２﹒８％。上半年平均日活躍用

戶２﹒９４億，按年增加１４﹒２％，每位日活躍用戶日均使用時長１０３﹒１分鐘，按年增２

０﹒８７％，每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入６２﹒９元，按年增１﹒２６倍。

大行方面，最新就有瑞信唱好快手。瑞信報告預計２０２３年應用程式日活躍用戶將會達到

３﹒６５億，投資及調整組織架構成功下，今年下半年用戶增長將會提高。瑞信又話，廣告業務

將會推動集團中期增長，預期２０至２３年複合年均增長率為５９％，又話快手嘅直播業務係穩

定嘅ｃａｓｈ ｃｏｗ。所以瑞信首予快手「跑贏大市」評級，目標價１３５銀。

股價方面，９月起魚缸環境好轉，快手終於跟著走高，錄得上市以來最長升幅，反映快手終

於接近投資者認同嘅應有估值，而且９月以來呈現穩步向上升勢，資金穩步流入。成交量方面，

９月８日及９日兩日，快手股價分別下跌２﹒７％及６﹒９％，但呢兩日成交量都少過之前價位

升嘅日數，可能開始跌停轉勢。

而家價位近一星期一直守高過１０天２０天線，目前阻力位於５０天線１０５銀，現價買入

水位未必高，回落至１００銀以入入手會更加和味，不過跌穿９４銀就走走好啲！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

