《傳聞共賞》 譚仔國際最快下周招股

外資減持內銀股，中興通訊（００７６３）中標份額增

內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復



《昔日傳聞》 基金狂掃礦產資源股；中國中鐵礦產收入增

金蝶雲搶佔大企業市場，李寧市場份額增

內地港口碼頭大旺，基建帶動工程機械銷情

銀行搶食理財通市場，人民幣債券國際化提速利港交所

蔚來赴港上市計劃或延遲至明年

恆地（０００１２）２﹒２５億沽香港仔一籃子商舖

金風科技（０２２０８）風機交付增，汽車芯片供應續緊張

光伏玻璃庫存減有利價格，外資部署加大押注中國股債

南航貨運物流業務增長快，中興（７６３）網絡設備訂單增

消費旺季紙業再現加風，內地券商收入上升

廣汽新能源車擴大產能，信德（００２４２）資產價值重估

長飛光纖實現自動化生產，小鵬汽車（９８６８）交付量增

債券通南向通有望國慶前啟動，快公布詳情

上石化向新材料新能源轉型，中興通訊擴大市場佔有率

５Ｇ商用帶動用電量增，中國軟件（３５４）市場排名上升

煤炭長協價格看升，內地萬億公募基金入市

中車時代ＩＧＢＴ生產線快量產，中廣核電力裝機容量將增

海爾智家（６６９０）高端化保毛利，中金財管業務增長快

比亞迪（１２１１）刀片電池優勢突出，中石油拓展新能源

金管局證監會研機制，防發生Ａｒｃｈｅｇｏｓ式斬倉

中國建築行業景氣向佳，航空貨運持續高速增長

本土運動品牌市佔率升，上海電氣（２７２７）具儲能概念

房市資金加速流向Ａ股，發電設備行業加快併購重組

內地動力電池利潤率趨降，電解鋁增產有限利好中鋁

友邦保險（０１２９９）力拓內地市場，中概股退市回港

內地白酒業毛利吸引，廣汽（２２３８）提升新能源車佔比

金川（２３６２）銅鈷礦有價；華潤電力（８３６）加速可再生能源



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

