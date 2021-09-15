  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2021 09:01

《傳聞》內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復

　　《傳聞》市場消息稱，今年內地新能源車銷量可能突破３００萬部，新能源市場滲透率速度
超出預期，數年有望達到２０％至３０％。消息對比亞迪（０１１２１）股價有支持，昨日
（１４日）上升７元。
　　山東黃金（０１７８７）低位強力反彈，據悉山東黃金旗下金礦逐步恢復正常產能，返回至
去年的六成左右水平，預期在１４元水平有一定支持力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/09/2021
【理財通】渣打：冀未來4年大灣區財富管理業務收入增3倍
中國故事14/09/2021
《神州經脈》福建爆疫廈門半封城　滬指失三千七　外資連走兩日
財經熱話14/09/2021
油價升勢持續三桶油逆市造好　大行首選中石油
FOCUS14/09/2021
【FOCUS】恒大理財爆雷　再警示「高回報」
財經熱話14/09/2021
【鋰電池股波動】天齊重啟H股上市　贛鋒炒影子股或憂資金分流？
專訪14/09/2021
【專訪】陶冬：鮑威爾連任呼聲高　資產為王大邏輯應不變（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金