《傳聞》內地新能源滲透率超預期，山東黃金產能逐步恢復

《傳聞》市場消息稱，今年內地新能源車銷量可能突破３００萬部，新能源市場滲透率速度

超出預期，數年有望達到２０％至３０％。消息對比亞迪（０１１２１）股價有支持，昨日

（１４日）上升７元。

山東黃金（０１７８７）低位強力反彈，據悉山東黃金旗下金礦逐步恢復正常產能，返回至

去年的六成左右水平，預期在１４元水平有一定支持力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

