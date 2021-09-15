《傳聞》債券通「南向通」最快今日公布

《傳聞》互聯互通機制短期內或再添一員。除「跨境理財通」啟動在即，市場消息指，人行

最快今日公布債券通的「南向通」啟動，估計業務本月底前展開。

消息指，債券通南向通初期的合資格投資範圍，會以金管局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ

）託管的港元及人民幣債券為主。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

