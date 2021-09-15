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即市新聞

15/09/2021 12:05

《魚缸博客》金沙單日跌近三成，今日買聽日走搏反彈！

　　《魚缸博客》「濠江風雲」呢四隻字，從來都係電影聽返嚟，通常都係講下「生哥」當年點
樣起家，或者社團點樣係澳門搶地盤；不過，呢四字隻係今日個魚缸，已經有新定義，個「風雲
」一嘢打破大家對濠賭股僅有嘅憧憬。
　　昨日（１４日）澳門政府宣布，就修改《博彩法》進行公眾諮詢，當中明確建議禁止賭牌「
轉批給」（俗稱副牌），並建議檢討發牌數量，提出要提升賭牌持有人的資本要求、提升澳門永
久居民股東在博彩企業的持股，並建議委派政府代表進入博企、甚至派股息亦須事先獲得政府批
准。
　　簡單啲用人話講，因為澳門六個賭企入面，有三個賭牌都係以「轉批給」形式持牌（俗稱副
牌），兒呢三個富牌分別係金沙中國（０１９２８）、新濠國際（００２００）及美高梅（０２
２８２），恩恩怨怨就自己上網爬文，不過禁止出副牌，意味呢個三間賭企好大機會關門大吉。
　　其實之前中美貿易戰時已經討論過相關問題，畢竟澳門咁大個市場，三間賭企食唔晒，外資
想入場咪同何生合作下；不過２０幾年過去，何生都去仙遊，所以澳門政府出手都唔奇。
　　呢件事有危就有機，點解咁講？唔批三個副牌的話，三間賭企旗下都閒閒地養一萬幾千人，
一次過咁多人失業都幾係嘢；有人提出過，唔出三個副牌，咁咪六個都係正牌咁咪解決問題囉？
係嘅，不過當時侵侵又企得咁硬，呢個可能性不大；但而家中美關係軟化，呢個可能性又出返嚟
啦。
　　金沙今日一個裂口低開，一跌就跌近三成，重衰過疫情個陣，見埋五年低位，所以博客覺得
，今日入手聽日搏佢反彈值小小都有機會；仲有另一種玩法，就係留意住澳門業界反應，如果真
係出六個賭牌，咁股價就會報復式反彈，目前跌浪應該未完，聽日有機會反彈一下再潛水，有機
會去到２０１５年低位，大約１５蚊先有支持，所以如果想「買大細」，１５蚊係一個唔錯入手
位，但如果跌近個位數就要離場啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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