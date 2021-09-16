《傳聞》內地監管政策風險難測，據悉基金換馬盤繼續加注政策支持的清潔能源股。龍源電
力（００９１６）昨日（１５日）上升０﹒３６元，１６元附近可低吸。
另外，國際鋁價創近１５年新高，帶動電解鋁價格上升。據聞中信資源（０１２０５）旗下
電解鋁廠受惠電解鋁銷售與價格上升，昨日（１５日）逆市爆升１８％，惟短期股價升勢太急，
現價不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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16/09/2021 09:01
《傳聞》換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升
《傳聞》內地監管政策風險難測，據悉基金換馬盤繼續加注政策支持的清潔能源股。龍源電
力（００９１６）昨日（１５日）上升０﹒３６元，１６元附近可低吸。
另外，國際鋁價創近１５年新高，帶動電解鋁價格上升。據聞中信資源（０１２０５）旗下
電解鋁廠受惠電解鋁銷售與價格上升，昨日（１５日）逆市爆升１８％，惟短期股價升勢太急，
現價不宜高追。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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