《傳聞》換馬盤加注清潔能源股，中信資源受益電解鋁價升

《傳聞》內地監管政策風險難測，據悉基金換馬盤繼續加注政策支持的清潔能源股。龍源電

力（００９１６）昨日（１５日）上升０﹒３６元，１６元附近可低吸。

另外，國際鋁價創近１５年新高，帶動電解鋁價格上升。據聞中信資源（０１２０５）旗下

電解鋁廠受惠電解鋁銷售與價格上升，昨日（１５日）逆市爆升１８％，惟短期股價升勢太急，

現價不宜高追。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

