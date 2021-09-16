《魚缸博客》太平洋航運（２３４３）受行業發展帶動，可續試高位

《魚缸博客》魚缸呢幾日忽然打大風，月頭嘅升幅呢幾日內已經全部嘔凸。風高浪急之下，

博客就同大家睇吓相對風平浪靜嘅航運股太平洋航運（０２３４３）。

大市同熱炒科技股近幾日表現麻麻，但航運板塊受惠行業持續向好，個別股份都偏向穩定向

上。反映整體航運業表現嘅波羅的海乾散貨綜合指數已連升５日，昨日收報４２３３點，升１２

點或０﹒２８％。過去一個月以來升近１９％，三個月以來更係升近４０％，反映行頭走勢向好

。

太平洋航運主營小宗乾散貨航運，旗下有更多２﹒５至４﹒２萬噸輕便型運船。反映相關小

型船隻，波羅的海輕便型指數亦自９月１０日起呈Ｕ型反彈，到１５日為止升近２８點。

摩通都發表研究報告，指乾散貨運市場終端需求增加，行業錄得持續增長，波羅的海輕便型

指數亦曾升至十年高位。摩通預期太平洋航運下半年表現將會承接上半年強勁增長，另外港口擠

塞亦會令供應進一步緊張。摩通估計太平洋航運將會受惠於行業超級周期，大幅上調公司２０２

１至２０２３年的盈利預測４５％，目標價由４﹒２元提升至６﹒２元，維持「增持」評級。

股價方面，太平洋航運走勢自約８月起一直維持在保力加通道中軸之上，近兩日大市向下亦

無影響股價走低，更加跑贏大市。近５個交易日皆可維持在４﹒２元以上收市，短線有望進一步

攀升，在行業向好支持下，博客可以現價吼入，短期目標上望４﹒６元，跌穿３﹒９元就要止血

！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

