《傳聞》內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業

《傳聞》市場消息稱，今年內地電影票房持續受到啟部地區疫情反覆，未知國慶黃金檔期，
電影票房能否帶來驚喜。貓眼娛樂（０１８９６）昨日（１６日）失守１０元。
中國聯塑（０２１２８）昨日逆市上升２﹒５％。據悉中國城鎮化步伐將持續加快，支持經
濟穩步增長，利好塑料管道行業，１２﹒５至１３元料有較強承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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