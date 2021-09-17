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即市新聞

17/09/2021 09:01

《傳聞》內地疫情續影響電影票房，城鎮化好利塑料管道行業

　　《傳聞》市場消息稱，今年內地電影票房持續受到啟部地區疫情反覆，未知國慶黃金檔期，
電影票房能否帶來驚喜。貓眼娛樂（０１８９６）昨日（１６日）失守１０元。
　　中國聯塑（０２１２８）昨日逆市上升２﹒５％。據悉中國城鎮化步伐將持續加快，支持經
濟穩步增長，利好塑料管道行業，１２﹒５至１３元料有較強承接力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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