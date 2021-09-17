《魚缸博客》航運股勢強，中外運（５９８）估值低走勢強可吼！

《魚缸博客》博客建議大家繼續短炒航運相關股，中外運（００５９８）可視為另一好選擇

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美股市場嘅ＢＤＲＹ是追蹤波羅的海乾散貨指數（Ｔｈｅ Ｂａｌｔｉｃ Ｄｒｙ Ｉｎｄ

ｅｘ，ＢＤＩ）變化的ＥＴＦ，近期持續創新高，當魚缸繼續受監管而持續片弱勢，估計資金都

會繼續搵避風港，呢個航運ＥＴＦ走勢都唔錯，相信航運股都係一個幾好選擇。

中海運估值就非常吸引，預測市盈率唔夠６倍，近４年中位數則為７﹒１倍；預測巿賬率０

﹒５８倍，近４年中位數則為０﹒７倍，反映估值存依然屬於較低殘。公司亦獲基金ＦＩＬ、Ｌ

ＳＶ及富達分別持有Ｈ股１５﹒０８％、８﹒０３％及７％垂青，反映基金對公司前景有信心，

估計因為大股東為招商局集團所致啦！

另外，中外運昔日姊妹機構中外運航運（００３６８）於２０１８年被母企招商局集團，以

每股２﹒７元私有化，作價高於當時市價逾４９％。目前Ａ╱Ｈ股差距之大有成１０８％，會唔

會出現翻上述財技亦值得留意！

ＣＣＡＳＳ方面，頭十位券商持貨亦繼續增加越來越集中，市場參與者亦慢慢散去，可視為

其中一個利好後市訊號之一。

公仔圖方面，明顯股價好強勢，恆指本周跌約１４００點或５巴仙，但中外運股價反而升３

巴仙，反映好有抗跌力，或者有人想護住個盤等魚缸轉好後就炒上去！

博客建議現價少注買入，目標價４﹒１銀，但收穿３﹒１就要走佬！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

